Mercato - OM : Longoria se fait fracasser dans ce dossier brûlant !

Publié le 2 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que l'avenir de Boubacar Kamara n'est toujours pas réglé, la direction de l'OM est pointée du doigt par Eric Di Meco.

La situation de Boubacar Kamara commence à se tendre. Et pour cause, le contrat du joueur formé à l'OM se termine en juin prochain, et le discussions pour une prolongation semblent au point mort. Présent en conférence de presse mardi, le jeune Marseillais évoquait d'ailleurs son avenir : « Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain ». Mais pour Eric Di Meco, c'est bien la direction de l'OM qui est fautive.

Di Meco enrage pour Kamara