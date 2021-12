Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution trouvée par Laporta pour ce dossier chaud de Xavi ?

Publié le 1 décembre 2021 à 19h00 par A.C.

Le FC Barcelone et Manchester City négocieraient actuellement pour le transfert de Ferran Torres, qui semble beaucoup plaire à Xavi. La situation économique du Barça ne devrait toutefois pas faciliter les choses...

Le mercato hivernal s’annonce agité pour le FC Barcelone. Les caisses du club sont vides et comme expliqué par les dirigeants ces derniers mois, plusieurs départs seraient souhaités pour équilibrer les choses. Mais Xavi souhaiterait également renforcer son effectif et à en croire la presse catalane il aurait réclamé l’arrivée de Ferran Torres, actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025. L’Espagnol est toutefois cher, puisqu’en Angleterre on assure que Pep Guardiola, qui a récemment déclaré ne plus vouloir « faire de cadeaux », réclamerait entre 70 et 80M€.

Un premier payement seulement en juillet prochain

D’après les informations de SPORT, le FC Barcelone se serait fixé une limite de 40M€ pour recruter Ferran Torres, soit quasiment la moitié de ce que voudrait récupérer Manchester City. Le quotidien catalan explique également que Joan Laporta souhaiterait mettre en place une opération particulière, avec par exemple un payement qui ne débuterait qu’en juillet 2022 et des versements étalés sur plusieurs années. A noter que parallèlement, Xavi devra également régler d’autres dossiers chauds, comme la prolongation d’Ousmane Dembélé.