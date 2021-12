Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste colossale de Xavi fixée à 60M€ ?

Publié le 1 décembre 2021 à 17h10 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil de Ferran Torres pour renforcer l’attaque du FC Barcelone, Xavi devrait être contraint de lâcher 60M€ comme le réclame Manchester City pour l’international espagnol.

Ces derniers jours, un vif intérêt du FC Barcelone pour Ferran Torres (21 ans) est évoqué dans la presse espagnole, et l’attaquant de Manchester City serait la nouvelle grande priorité offensive de Xavi. Pep Guardiola a lâché une première réponse au club catalan sur le cas Torres en conférence de presse : « Ce n'est pas mon travail de commenter ça. Vous devez appeler Txiki Begiristain, ou l'agent de Ferran Torres, ou le Barça (…) Quand nous voulons recruter, juste parce que nous sommes Manchester City, on nous demande beaucoup plus d'argent qu'à n’importe quel autre club. Alors évidemment nous n'allons pas laisser partir nos joueurs gratuitement. Il faut qu'il y ait une négociation, un accord entre les clubs », a indiqué l’entraîneur de Manchester City. Et ses propos se confirment sur le prix fixé pour Ferran Torres…

60M€ demandés pour Ferran Torres ?