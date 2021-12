Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse condition est posée pour ce dossier brûlant !

Publié le 1 décembre 2021 à 22h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone en marge du prochain mercato hivernal, Ferran Torres ne pourrait venir si et seulement si le Barça parvenait à dégraisser son effectif en amont.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, ayant signé à Manchester City à l’été 2020 en provenance du FC Valence, Ferran Torres pourrait d’ores et déjà aller voir ailleurs. En effet, dans le cadre du mercato hivernal, le FC Barcelone serait susceptible de tenter sa chance dans la course à la signature de Torres. Pour autant, l’affaire ne serait pas encore pesée bien que l’ailier des Skyblues soit emballé par l’idée d’intégrer le projet sportif de Xavi Hernandez au FC Barcelone selon Goal . En effet, les difficultés financières qui ont contraint le Barça à se séparer de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann à l’intersaison sont toujours bien présentes et compliqueraient la tâche de Joan Laporta et de la direction culé pour le dossier Ferran Torres.

Un dégraissage inévitable pour l’opération Torres ?