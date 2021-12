Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé à l'origine d'un gros coup de tonnerre ?

Publié le 2 décembre 2021 à 9h30 par D.M.

Ousmane Dembélé voudrait continuer sa carrière au FC Barcelone et prolonger son contrat. Mais son agent, Moussa Sissoko, ne serait pas du même avis.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, mais je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer » confiait Ousmane Dembélé en avril dernier. Mais alors que son contrat expire en juin prochain, l’international français n’a toujours pas prolongé son bail avec le FC Barcelone. Pourtant, ses dirigeants souhaitent le conserver et lui ont transmis un nouveau contrat. Mais l’entourage de Dembélé refuserait de répondre favorablement à cette proposition, et ce malgré la volonté du joueur de rester en Catalogne et de prolonger son contrat.

L'agent de Dembélé pousse pour un départ