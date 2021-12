Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar connait déjà le verdict pour Kylian Mbappé ?

Publié le 2 décembre 2021 à 7h45 par T.M.

Bien que le PSG ferait tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, ces efforts pourraient bien être vains.

Durant le dernier mercato estival, Florentino Pérez était visiblement prêt à tout pour s’offrir Kylian Mbappé. Le Real Madrid aurait offert jusqu’à 200M€, mais cela n’aurait pas été suffisant pour le PSG, qui a donc retenu son joueur. Toutefois, entre la Casa Blanca et Mbappé, cela pourrait n’être que partie remise. En effet, le Français est en fin de contrat et plus rien pourrait ne le retenir de rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. Et le PSG ne pourrait pas empêcher cela…

« A 95%, nous le verrons au Real Madrid »