Mercato - PSG : Un énorme rebondissement pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 2 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Ayant désormais Ralf Rangnick dans ses rangs, Manchester United disposerait d’un gros argument à faire valoir dans le feuilleton Erling Braut Haaland.

L’avenir d’Erling Braut Haaland est au centre de toutes les rumeurs. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait s’en aller à la fin de la saison, moment où une clause libératoire à 75M€ sera active dans son contrat. Si le BVB tente d’empêcher ce départ en prolongeant Haaland, les cadors européens se pressent déjà pour récupérer le buteur de 21 ans. Le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone seraient à l’affût et voilà que Manchester United pourrait aussi avoir son mot à dire.

L’atout Rangnick !