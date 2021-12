Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par une légende !

Publié le 2 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé semble se rapprocher de semaine en semaine d’un départ vers le Real Madrid, un ancien buteur emblématique du PSG estime que l’international français aurait tout intérêt à quitter le Parc des Princes.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est ardemment courtisé par le Real Madrid qui devrait le signer libre à l’été 2022. Au fil des mois qui passent, il paraît de plus en plus improbable de voir l’attaquant français prolonger avec le club de la capitale, et Mbappé semble donc vivre ses derniers mois sous le maillot du PSG. D’autant qu’il a eu l’occasion d’en discuter avec un certain Zlatan Ibrahimovic qui lui a glissé un conseil peu flatteur pour le PSG.

« Il a besoin d’un environnement comme celui du Real »