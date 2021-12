Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole fait une révélation sur l’intérêt du Barça pour Mbappé !

Publié le 1 décembre 2021 à 21h15 par T.M.

Au moment d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Toutefois, il ne faudrait pas oublier… le FC Barcelone.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Etant dans sa dernière année de contrat avec le PSG, le Français pourrait ainsi s’en aller librement à l’issue de cet exercice. Et pour l’instant, on en prend le chemin. En effet, Mbappé a toujours refusé de prolonger au PSG jusqu’à présent et cela pourrait continuer ainsi. Possiblement libre dans quelques mois, le champion du monde serait l’une des grosses opportunités à saisir sur le marché des transferts et si on s’attend à ce qu’il rejoigne le Real Madrid, la bataille promet d’être rude.

La tentative du FC Barcelone ?