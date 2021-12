Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Ousmane Dembélé, c’est terminé !

Publié le 2 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone ne cesse de montrer son optimisme quant à l’éventuelle prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, il se pourrait que l’été prochain sonne le glas de l’aventure Dembélé au Barça.

Que ce soit Joan Laporta, Xavi Hernandez ou encore Dani Alves, le président, l’entraîneur et la nouvelle recrue du FC Barcelone ont tous eu leur mot à dire quant à la situation d’Ousmane Dembélé. Alors que le champion du monde tricolore est sous contrat jusqu’en juin prochain au Barça , les trois hommes ont souligné à quel point Dembélé est important dans le projet du club culé. Cependant, les négociations entre le clan Ousmane Dembélé et le FC Barcelone ne sembleraient mener à rien en l’état. Et il se pourrait bien que cela débouche sur un départ libre de tout contrat de Dembélé en fin de saison.

Dembélé aurait un pied dehors