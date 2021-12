Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ d’Ousmane Dembélé se précise !

Publié le 1 décembre 2021 à 19h30 par Th.B.

Alors qu’il a récemment été question de discussions positives entre le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembélé au sujet d’une prolongation de contrat, il se pourrait que le champion du monde tricolore plie bagage en fin de saison, lui qui aurait désormais « un pied et demi en dehors du club culé » selon la presse catalane.

Cela fait à présent plusieurs semaines que le feuilleton Ousmane Dembélé anime l’actualité du FC Barcelone. Contrairement à Lionel Messi, pour qui le Barça ne pouvait financièrement pas se permettre de prolonger son contrat qui était arrivé à expiration en juin dernier, la donne serait légèrement différente pour le champion du monde tricolore pour qui les discussions tourneraient cependant autour d’une question économique. Néanmoins, que ce soit le président Joan Laporta, le nouvel entraîneur Xavi Hernandez et la recrue hivernale Dani Alves, tous ont témoigné de l’importance d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone et du talent dont il dispose. Le coach Xavi a même expliqué à son arrivée début novembre qu’il avait tout ce qu’il fallait pour faire partie des meilleurs joueurs à son poste. Mais les semaines passent et un rapprochement entre les différentes parties n’est pas à signaler selon la presse ibérique. De quoi relancer les rumeurs de départ pour la Juventus, un courtisan de longue date et même de spéculer sur un transfert dès le mois de janvier, soit à six mois de l’expiration de son contrat. C’est du moins ce que SPORT a confié mardi en expliquant que le FC Barcelone ne serait pas emballé par l’idée de perdre Dembélé sans avoir l’opportunité de renflouer ses caisses grâce à une indemnité de transfert. Cependant, ce mercredi, le quotidien catalan affirme qu’une telle éventualité, à savoir un départ en janvier, ne serait pas dans les plans de Dembélé. En effet, l’attaquant blaugrana aurait déclaré à ses dirigeants qu’il ne faudrait pas compter sur cette option. Et il se pourrait que l’on connaisse déjà le dénouement du feuilleton Ousmane Dembélé.

Dembélé prêt à quitter le Barça, ses agents réclameraient un trop gros salaire !

Ce mercredi soir, SPORT fait un nouveau point sur les nouvelles au niveau de l’opération Ousmane Dembélé. Sur son compte Twitter , le journaliste du média Toni Juanmarti a tout bonnement fait savoir que le Français avait « un pied et demi » en dehors du FC Barcelone. Pour la simple et bonne raison que Dembélé ne serait pas prêt à poursuivre au Barça et que l’offre proposée par l’administration Laporta ne serait pas à la hauteur de ses demandes. L’occasion pour le quotidien catalan de publier un papier sur son site internet dans lequel il est expliqué que les agents d’Ousmane Dembélé réclameraient un joli salaire pour leur client, de l’acabit d’un joueur prétendant au Ballon d’or. Ce que le FC Barcelone rechignerait à faire, confronté à de sérieuses difficultés financières, mais aussi en raison de l’irrégularité affichée par Dembélé au cours de ses quatre saisons passées au Camp Nou.

Le clan Dembélé l’inciterait à aller voir ailleurs

Au moment de la signature d’Ousmane Dembélé à l’été 2017 après un accord avec le Borussia Dortmund pour un transfert de 135M€, les représentants du Français n’ont pas pu bénéficier d’une commission sur l’opération en raison du montant du transfert et ces derniers ont dû se contenter des 5% des revenus d’Ousmane Dembélé. Et en marge de l’été prochain, les agents de Dembélé l’inciteraient à tourner la page Barcelone et de signer libre dans un autre gros club où il pourrait toucher une belle prime à la signature et cette opération permettrait aux agents de toucher une belle commission. Tout espoir ne serait pas encore perdu pour le FC Barcelone. Mais pour conserver Dembélé, le club culé devrait accepter de financièrement dédommager les agents du Français, à savoir une belle commission lors de la potentielle signature du prochain contrat d’Ousmane Dembélé…