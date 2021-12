Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un énorme coup avec Xavi Simons !

Publié le 1 décembre 2021 à 18h15 par T.M.

Tentant de convaincre Xavi Simons de prolonger avec le PSG, Leonardo aurait exposé une idée intéressante pour le Néerlandais.

Au PSG, la gestion des jeunes joueurs fait actuellement énormément parler. Et forcément, cela pourrait avoir un impact direct sur l’impact de ces talents. Cela vaut notamment pour Xavi Simons, d’autant plus que le Néerlandais arrive au terme de son contrat avec le club de le capitale. Chipé au FC Barcelone, le milieu de terrain rayonne avec les U19 du PSG, mais peine à avoir sa chance avec Pochettino. Une situation qui se retrouve forcément au coeur des discussions pour une prolongation et sans garantie, Xavi Simons pourrait bien aller voir ailleurs.

Une prolongation et un prêt ?