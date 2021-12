Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale du Barça avec Dembélé ? La réponse !

Publié le 2 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Si le FC Barcelone travaille à la prolongation d’Ousmane Dembélé, rien ne dit encore que le Français acceptera la proposition. Et que se passera-t-il si tel était le cas ?

Dès son retour au FC Barcelone, Xavi avait eu des mots très forts pour Ousmane Dembélé, expliquant que la prolongation du Français était une priorité. En fin de contrat, le Français pourrait donc partir libre, mais Joan Laporta s’active pour remédier à cela. Depuis plusieurs semaines, les discussions se tiennent en coulisse avec le clan Dembélé. Toutefois, jusqu’à présent, aucun accord n’a pu être trouvé concernant une prolongation.

Une fin de saison en tribunes ?