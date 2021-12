Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une terrible nouvelle se précise pour les finances de McCourt !

Publié le 2 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait bien s’en aller libre en fin de saison sans rapporter le moindre centime à son club formateur. Et cette tendance semble se confirmer…

« Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça (…) Quand j’aurai pris ma décision je serai le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion », indiquait dernièrement Boubacar Kamara en conférence de presse au sujet de son avenir très incertain avec l’OM où il arrive en fin de contrat. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, le jeune milieu défensif aurait repoussé les dernières offres de prolongation formulée par Pablo Longoria, et la direction de l’OM peut craindre le pire dans ce dossier.

Kamara devrait partir libre

En effet, comme l’a révélé Calciomercato.it mercredi, le Milan AC serait plus que jamais dans la course pour récupérer gratuitement Boubacar Kamara l’été prochain, au même titre que la Juventus. Une liste de courtisans prestigieux qui devrait clairement inciter le jeune joueur de l’OM à s’en aller libre à l’été 2022, et ce départ gratuit serait un gros manque à gagner pour les finances de Frank McCourt étant donné que Kamara possède l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif.