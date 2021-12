Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'opération Lewandowski plombée par... Benzema !

Publié le 3 décembre 2021 à 0h30 par A.D.

Comme l'a rappelé la presse espagnole ce mercredi, Robert Lewandowski aurait pu rejoindre le Real Madrid avant de s'engager en faveur du Bayern. Interrogé sur ce feuilleton, Cezary Kucharski a dévoilé les dessous de ce transfert avorté. Et à en croire l'ancien agent de Robert Lewandowski, le Real Madrid aurait échoué sur ce dossier à cause de Karim Benzema.

Alors qu'il brillait du côté du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid lors de la saison 2012-2013. Selon les dernières informations d' AS , divulguées ce mercredi, le buteur polonais aurait même été tout proche de signer à la Maison-Blanche . Mais malgré un contrat déjà rédigé, l'affaire a finalement capoté, et Robert Lewandowski a rejoint le Bayern librement et gratuitement à l'été 2014. Lors d'un entretien accordé à l'émission Carrusel Confidential (SER Podcast), Cezary Kucharski, l'ex-agent du joueur, a lâché toutes ses vérités sur ce feuilleton.

«Son rêve était de signer au Real Madrid, mais ils lui ont proposé d'être la doublure de Benzema»