Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Mendes relance le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 3 décembre 2021 à 0h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo aurait pu rejoindre le PSG ou Manchester City, mais il a finalement fait son retour du côté de Manchester United. Et seulement un an après son retour chez les Red Devils, CR7 pourrait plier bagages pour signer au PSG. Selon la presse catalane, Jorge Mendes aurait déjà approché Leonardo pour associer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à Paris en cas de départ de Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a donc identifié ses deux cibles préférentielles en cas de départ de son numéro 7, à savoir Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Alerté par la situation de Kylian Mbappé au PSG, Jorge Mendes aurait une autre idée en tête pour sa succession : un certain Cristiano Ronaldo.

Jorge Mendes aurait proposé Cristiano Ronaldo au PSG