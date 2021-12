Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive se confirme pour Erling Haaland !

Publié le 2 décembre 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que le PSG et le Real Madrid font partie des prétendants à Erling Haaland, Manchester United pourrait se servir de Ralf Rangnick pour prendre la main dans ce dossier.

Kylian Mbappé n’est pas le seul à impressionner le monde du football. Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, le Norvégien enchaîne les buts et apparaît comme l’une des nouvelles superstars de la discipline. Il est donc logique de voir le PSG s’intéresser à lui pour la succession de Kylian Mbappé comme vous l’avait révélé le10sport.com dès l’été dernier. Cependant, la concurrence sera grande dans ce dossier, puisque le Real Madrid souhaiterait associer Kylian Mbappé et Erling Haaland, tandis que le Bayern Munich ou encore Manchester United seraient également à l’affût. Et les Red Devils pourraient disposer d’un avantage de taille dans ce dossier.

Le dossier Haaland relancé par Manchester United