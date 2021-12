Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer pour ce chouchou de Leonardo ?

Publié le 2 décembre 2021 à 18h45 par A.C.

Annoncé sur le départ du côté de la Fiorentina, Dušan Vlahović est sur la liste de Leonardo pour pallier le départ de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin prochain.

Tout s’accélère pour le Paris Saint-Germain. Alors que dans moins d’un mois Kylian Mbappé pourra négocier librement avec d’autres clubs, Leonardo s’active pour lui trouver un remplaçant à la hauteur. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’Erling Haaland est très apprécié au sein du PSG, mais à l’étranger d’autres pistes sont évoquées. En Italie notamment, on assure que Leonardo serait sur les traces de Dušan Vlahović, qui est en train d’exploser avec la Fiorentina et qui a clairement annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat, qui se termine en juin 2023.

La Fiorentina veut le vendre à l’étranger, Vlahović pousse pour rester en Italie