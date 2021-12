Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une désillusion pour Al-Khelaïfi avec cet ancien de QSI ?

Publié le 2 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et d’autres grosses écuries européennes, Christopher Nkunku figurerait à présent sur les tablettes de Manchester United d’après la presse allemande.

Lors de la première quinzaine de novembre, la presse allemande a lancé une grosse rumeur. En pleine forme avec le RB Leipzig lors des dernières sorties du club allemand, ayant inscrit 2 buts et 2 passes décisives lors des deux derniers matchs, Christopher Nkunku figurerait dans le viseur du PSG, son club formateur. En raison du potentiel futur départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG songerait notamment à Nkunku selon Sport BILD. Néanmoins, la concurrence ferait rage dans ce dossier.

Manchester United se joindrait à la bataille pour Nkunku !