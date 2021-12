Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'arrivée d'Erling Haaland au Barça est déjà validée !

Publié le 2 décembre 2021 à 21h30 par A.D.

Comme le PSG, le FC Barcelone aimerait s'offrir les services d'Erling Haaland en 2022. Selon Marc Bartra, le buteur du Borussia Dortmund serait une excellente pioche pour son ancien club.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG s'est déjà préparé à un possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Alors que son numéro 7 sera en fin de contrat le 30 juin, Leonardo a déjà fixé ses priorités pour assurer sa potentielle succession. Selon nos informations du 25 aout, le plan A du directeur sportif du PSG est Erling Haaland, tandis que son plan B est Robert Lewandowski.

«Haaland conviendrait parfaitement au Barça, car c'est un joueur complet»