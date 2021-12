Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec le successeur de Mbappé !

Publié le 2 décembre 2021 à 23h10 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, Leonardo penserait à recruter Dusan Vlahovic pour le remplacer. Et heureusement pour le directeur sportif parisien, l'attaquant de la Fiorentina serait déjà assuré de ne pas prolonger son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2023.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient de la situation, Leonardo a déjà déniché son potentiel successeur. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland, puis sur Robert Lewandowski en cas d'échec avec le Norvégien. Par ailleurs, Leonardo aurait également identifié le profil de Dusan Vlahovic. Et pour le buteur serbe, le PSG ne devrait pas être bloqué par la Fiorentina.

Dusan Vlahovic ne va pas prolonger avec la Fiorentina