Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour la succession de Mbappé !

Publié le 2 décembre 2021 à 16h45 par A.C.

Rocco Commisso, président de la Fiorentina, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Dušan Vlahović, courtisé par plusieurs gros clubs dont le Paris Saint-Germain.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait se tourner vers la Serie A pour résoudre ses problèmes. Kylian Mbappé s’approche inexorablement de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain et il faudra lui trouver un remplaçant, pour la saison prochaine. Sur le10sport.com nous vous avons parlé des pistes menant à Erling Haaland et à Robert Lewandowski, mais Leonardo lorgnerait plutôt Dušan Vlahović. Annoncé comme l’une des nouvelles surprises du football européen, le Serbe de 21 ans devrait quitter la Fiorentina d’ici cet été, ayant refusé de prolonger un contrat qui court jusqu’en juin 2023.

« Vlahović appartient à la Fiorentina et celui qui le voudra devra discuter avec nous, pas avec ses agents »