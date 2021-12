Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup dur pour Boubacar Kamara ?

Publié le 2 décembre 2021 à 16h10 par A.C.

Alors qu’il s’approche de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait voir l’un de ses prétendants lui tourner le dos.

Dans moins d’un mois, Boubacar Kamara pourra négocier librement avec le club de son choix, ce qui serait un véritable coup dur pour l’Olympique de Marseille. Une prolongation semble en effet de plus en plus improbable et ce n’est pas la récente sortie du joueur de 22 ans qui va éclaircir ce sujet. « Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça » a tout récemment déclaré le défenseur ou milieu de l’OM, en conférence de presse. « Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire ». Les choses pourraient bouger dès cet hiver, puisqu’ils sont nombreux à suivre de près Kamara à l’étranger...

La Juventus oublie Kamara pour Zakaria