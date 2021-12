Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retraite, succession de Laporta... Les confidences de Gerard Piqué !

Publié le 2 décembre 2021 à 16h00 par D.M.

Agé de 34 ans, Gérard Piqué s'approche de la retraite. Le défenseur du FC Barcelone s'est exprimé sur la possibilité de prendre la succession de Joan Laporta.

Formé à la Masia, Gérard Piqué a gravi les échelons jusqu’à devenir l’un des emblèmes du FC Barcelone. Mais âgé de 34 ans, le défenseur espagnol s’approche doucement de la retraite. Son contrat expire en 2024 et le joueur a commencé à se concentrer sur d’autres projets. Président du club d’Andorre, Piqué a également joué un rôle crucial dans la nouvelle formule de la Coupe Davis. Mais alors qu’il multiplie les activités, le joueur s’est prononcé sur sa retraite prochaine et sur la possibilité de prendre, un jour, la succession de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone.

« Je suis amoureux du Barça, mais de là à être président, il y a un monde »