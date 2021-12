Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taile sur l’avenir de Xavi Simons !

Publié le 3 décembre 2021 à 22h10 par T.M.

Ces dernières heures, ça s’est emballé à propos d’un intérêt des Glasgow Rangers pour Xavi Simons. La vérité serait finalement différente.

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Xavi Simons doit faire un choix important pour la suite de sa carrière. A 18 ans, le Néerlandais veut jouer au plus haut niveau, ce n’est qu’il n’arrive pas à faire avec Mauricio Pochettino. De quoi ruiner les espoirs du PSG qui cherche tan bien que mal à prolonger Xavi Simons ? Possiblement libre à la fin de la saison, le milieu de terrain voit en parallèle d’autres clubs s’intéresser à lui. Alors qu’un retour au FC Barcelone a été évoqué, il a également été question d’un possible départ en Ecosse, chez les Glasgow Rangers.

Les Rangers pas intéressés ?