Mercato - Barcelone : Dembélé doit une fière chandelle à Xavi !

Publié le 3 décembre 2021 à 23h00 par A.C.

La fin de contrat d’Ousmane Dembélé alimente les tensions au sein du FC Barcelone.

C’est le dossier chaud du moment, au FC Barcelone. Considéré comme un joueur très important par Xavi, que ce soit pour le présent comme pour l’avenir, Ousmane Dembélé s’approche dangereusement de la fin de son contrat. Sa prolongation se fait toujours attendre et la presse catalane assure que son agent le pousserait vers la Premier League, où plusieurs clubs serait prêts à le couvrir d’or. Ainsi, le Barça a entamé une sorte d’opération séduction avec le président qui a évoqué ce sujet lors d’un récent déplacement. « Ousmane Dembélé veut rester et je le sais, parce que nous avons une très bonne relation avec lui et nous voulons qu'il reste » a expliqué Joan Laporta, d’après Mundo Deportivo . « Mais ce sont des situations qui nécessitent une négociation, les représentants veulent le meilleur pour le joueur, parfois je leur fais comprendre que le meilleur n'est pas seulement l'argent et j'espère qu'il restera ».

Laporta voulait envoyer Dembélé en tribune, mais Xavi...