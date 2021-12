Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Xavi sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 3 décembre 2021 à 14h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne semblerait toujours pas être enclin à prolonger avec le club culé. Présent ce vendredi en conférence de presse, Xavi a évoqué la situation du Français.

Ousmane Dembélé sème toujours le trouble sur son avenir avec le Barça. Alors qu'il se trouve dans la dernière année de son contrat, le joueur de 24 ans hésiterait encore à parapher un nouveau bail avec les Blaugrana , notamment sous la pression de son agent Moussa Sissoko. Par conséquent, Ousmane Dembélé pourra négocier avec les clubs de son choix à partir du 1er janvier 2022, dans le cadre d'un départ libre à la fin de la saison. Un scénario que ne compte pas voir se produire Xavi, qui a réitéré son attachement à Dembélé ce vendredi.

« Je lui ai fait comprendre très clairement le projet que nous avons avec lui »