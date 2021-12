Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mourinho veut jouer un sale coup à Xavi sur le marché...

Publié le 3 décembre 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone s'intéresserait à Denis Zakaria, le milieu de terrain ne manquerait pas de prétendants. En Italie, la Juventus et surtout l'AS Roma suivraient de près le Suisse.

Joan Laporta compterait renforcer l'effectif de Xavi au moins de janvier prochain. Malgré les moyens financiers limités du FC Barcelone, le président catalan s'activerait tout de même en coulisses afin de dénicher les bonnes affaires. Ainsi, le Barça se serait dernièrement penché sur le cas de Denis Zakaria. Le Suisse est dans sa dernière année de contrat avec le Borussia Mönchengladbach et pourrait quitter le club allemand pour une somme raisonnable cet hiver. Néanmoins, les Blaugrana devront faire face à une concurrence de taille dans ce dossier...

Mourinho veut Zakaria, la Juve reste en embuscade