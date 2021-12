Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ballon d'Or, Ronaldo... Mbappé prend une décision radicale !

Publié le 3 décembre 2021 à 11h45 par A.M.

Bien décidé à décrocher un Ballon d'Or, Kylian Mbappé souhaiterait marcher dans les traces de Cristiano Ronaldo et cela passe par une signature au Real Madrid.

Quatrième du Ballon d'Or en 2018 après une magnifique Coupe du Monde, Kylian Mbappé n'a finalement jamais réussi à faire mieux comme en témoigne sa neuvième place au dernier classement. Durant la cérémonie, l'attaquant du PSG ne cachait d'ailleurs pas son rêve : « Pour moi, bien sûr, c’est l’objectif d’en gagner un ou plusieurs, mais pour le moment il y a un processus pour arriver à ce type de places là et je pense que je suis sur le bon chemin . » Mais c'est finalement Lionel Messi qui a décroché un septième Ballon d'Or et Kylian Mbappé commencerait à avoir conscience qu'il lui sera difficile de réaliser son objectif au PSG.

Mbappé veut aller au Real pour gagner le Ballon d'Or