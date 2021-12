Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, tout est bouclé !

Publié le 3 décembre 2021 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. Le club merengue ne laisse en tout cas aucune place au doute.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et il ne semble pas décidé à prolonger à Paris. Il faut dire qu'il a récemment révélé avoir réclamé son départ l'été dernier afin de rejoindre le Real Madrid. Le club merengue a d'ailleurs fait le forcing en transmettant plusieurs offres au PSG allant de 160 à 200M€, toutes refusées par les Parisiens. Mais désormais, le PSG ne sera plus un obstacle pour le Real Madrid qui aura le droit de faire signer un contrat à Kylian Mbappé dès le 1er janvier afin de l'engager libre en fin de saison.

Le Real Madrid est convaincu que Mbappé va signer