Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Mbappé… Cette annonce troublante sur le feuilleton !

3 décembre 2021

Alors qu’il a eu l’occasion de parler d’un possible départ au Real Madrid avec Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic aurait conseillé cette option à l’attaquant du PSG. Et il a également évoqué le dossier avec Nasser Al-Khelaïfi…

Ancien buteur emblématique du PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a longtemps été la tête de gondole du projet QSI et connaît donc parfaitement la pression qui va avec ce statut. Une pression que doit actuellement affronter Kylian Mbappé, d’autant que l’attaquant français arrive en fin de contrat avec le PSG et semble déjà promis à un départ libre vers le Real Madrid. D’ailleurs, dans un extrait diffusé de son nouveau livre Adrénaline. Mes histoires inédites, Ibrahimovic avoue avoir traité de la question d’un départ avec Kylian Mbappé, mais également son ancien président au PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

« Pour moi, il faut aller au Real… »