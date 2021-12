Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Kylian Mbappé chamboulée par… Pini Zahavi ?

Publié le 3 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Romelu Lukaku ait débarqué à Chelsea cet été, Pini Zahavi proposerait les services de Robert Lewandowski aux Blues. De quoi contrecarrer les plans du PSG.

Depuis plus d’une décennie, Robert Lewandowski évolue au sein de l’élite du football allemand. En effet, en effectuant quatre saisons au Borussia Dortmund, l’international polonais de 33 ans s’est révélé aux yeux de l’Europe et notamment grâce à un quadruplé face au Real Madrid en 2013 en demi-finale de Ligue des champions. Par la suite et depuis 2014, Robert Lewandowski fait les beaux jours du Bayern Munich où il a absolument tout gagné et a entre autres battu le record de buts dans une seule saison de Bundesliga établi par la légende défunte du Bayern Munich Gerd Müller. Selon les échos parus dans la presse, Robert Lewandowski aimerait se lancer un nouveau challenge à l’étranger alors que le PSG pense notamment à son profil pour la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le soulignait en août dernier.

Zahavi aurait offert Lewandowski à Chelsea !

Néanmoins, Pini Zahavi, qui a grandement contribué à la venue de Neymar en 2017, pourrait cette fois-ci jouer un sale tour au PSG dans le dossier Robert Lewandowski. Représentant du Polonais, Zahavi disposerait d’une relation étroite avec la directrice générale de Chelsea, à savoir Marina Granovskaia. D’ailleurs, les services de Lewandowski lui auraient été proposés dernièrement dans une opération qui pourrait voir Timo Werner faire le chemin inverse. Le PSG est prévenu…