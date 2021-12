Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien du Real Madrid pour imiter Leonardo ?

Publié le 3 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que l’ASSE pourrait rapidement passer sous pavillon russe, Michel Salgado, ancien du Real Madrid, pourrait bien occuper un rôle important dans ce nouveau projet.

Après avoir mis en vente l’ASSE il y a plusieurs mois maintenant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pourraient enfin tenir un repreneur pour les Verts. En effet, le club stéphanois pourrait prochainement passer sous pavillon russe. En coulisse, les discussions avanceraient rapidement avec Roman Dubrov, président de la société Total Sport Investment. Une. nouvelle ère serait donc sur le point de débuter dans le Forez et concernant ce nouveau projet, on commencerait à y voir plus clair...

« La place qui l’intéresse c’est celle de directeur sportif »