Mercato - PSG : Une tentative surprise pour Kylian Mbappé ?

Publié le 3 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid semble être le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé, d’autres prétendants auraient bien l’intention de tenter leur chance.

A partir du 1er janvier, Kylian Mbappé pourra s’engager avec le club de son choix. En effet, étant dans sa dernière année de contrat, le joueur du PSG peut choisir ce qu’il veut pour son avenir. Et si le club de la capitale va tout faire pour le convaincre de prolonger, le Real Madrid compte bien passer à l’action dès que possible pour sécuriser l’arrivée de Mbappé à l’été. Alors que les choses semblent bien engagées entre la Casa Blanca et le Français, des rebondissements pourraient encore intervenir.

Le Barça à l’affût !