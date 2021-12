Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Mbappé lâche un indice sur son avenir !

Publié le 2 décembre 2021 à 13h45 par A.C.

Karim Adeyemi, nouvelle pépite du football allemand et du RB Salzbourg, affole les plus grands clubs d’Europe et notamment le Paris Saint-Germain, qui devrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Après Erling Haaland, c’est un nouveau prodige du RB Salzbourg qui pourrait animer le mercato. A seulement 19 ans, Karim Adeyemi est déjà annoncé comme un futur crack et il faut dire que ses 15 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues y sont pour beaucoup. Cela aurait notamment tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, qui dans seulement quelques mois pourrait bien perdre Kylian Mbappé. Forcément le PSG n’est pas le seul club à suivre Adeyemi, puisqu’en Espagne on assure que le FC Barcelone serait prêt à faire des folies pour l’avoir.

« Je veux que la prochaine étape de ma carrière soit un top club »