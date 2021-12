Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point de Laporta sur ce dossier brûlant !

Publié le 3 décembre 2021 à 21h30 par D.M.

Alors que Ferran Torres est annoncé proche du FC Barcelone, Joan Laporta a fait le point sur ce dossier ce vendredi.

Le mercato hivernal approche à grands pas. En difficulté en championnat, le FC Barcelone voudrait renforcer plusieurs secteurs notamment le poste d’ailier, mais Joan Laporta a mis en avant les difficultés financières de son club : « Des renforts en janvier ? Nous essaierons de renforcer l'équipe si l'entraîneur le demande, et il nous l'a demandé, mais nous n'avons pas la marge salariale pour le moment et si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas signer. Nous devons laisser le directeur du football travailler ». Malgré cette déclaration, le FC Barcelone aurait avancé dans certains dossiers et notamment celui de Ferran Torres.

« Torres ? Il est l'un des joueurs que nous avons en ligne de mire, mais… »