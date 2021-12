Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi affiche ses ambitions pour cet hiver !

Publié le 3 décembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Xavi a largement été interrogé sur le mercato d'hiver. Et s'il se montre assez évasif concernant son souhait en matière de recrutement, l'entraîneur du FC Barcelone affiche en revanche un sentiment très claire au sujet d'Ousmane Dembélé.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a quelques jours, Xavi a pu évaluer son effectif et semble avoir les idées claires. Sa priorité serait de renforcer son secteur offensif afin de compenser la longue absence de Sergio Agüero dont l'avenir est incertain à cause de ses problèmes cardiaques, mais également parce Luuk De Jong ne répond pas aux attentes. Dans cette optique plusieurs noms circulent à l'image d'Arthur Cabral (FC Bâle), Edinson Cavani (Manchester United), Ferran Torres (Manchester City) ou encore des deux attaquants de Chelsea Timo Werner et Hakim Ziyech. Cependant, Joan Laporta ne s'est pas montré très optimiste. « Des renforts en janvier ? Nous essaierons de renforcer l'équipe si l'entraîneur le demande, et il nous l'a demandé, mais nous n'avons pas la marge salariale pour le moment et si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas signer. Nous devons laisser le directeur du football travailler », a expliqué le président du Barça à l’occasion d’un entretien à TV3 .

Evasif sur le mercato, Xavi veut garder Dembélé