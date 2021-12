Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gianluigi Donnarumma déclare sa flamme au projet QSI !

Publié le 3 décembre 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Gianluigi Donnarumma semble clairement être sous le charme du club de la capitale et de son environnement.

Le Paris Saint-Germain était à l’affut de toutes les opportunités au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Ainsi, malgré la présence de Keylor Navas dans son effectif, la direction parisienne a décidé de sauter sur l’occasion que représentait Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat à l’AC Milan, l’international italien n’a jamais trouvé d’accord avec le club lombard pour y renouveler son bail, et il a donc signé pour cinq ans au PSG après avoir remporté l’Euro avec l’Italie. Depuis, le portier de 22 ans est entré en concurrence avec Keylor Navas et doit donc passer certains matchs sur le banc, Mauricio Pochettino privilégiant une alternance dans la gestion de ses deux gardiens. De quoi faire regretter à Gianluigi Donnarumma d’avoir rejoint le PSG ? Abaissement pas !

« Je suis comblé ! »