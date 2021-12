Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un clash entre Leonardo et Navas à l'origine de l'arrivée de Donnarumma ?

Publié le 2 décembre 2021 à 21h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a profité de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma pour le recruter librement et gratuitement, et ce, malgré la présence et les performances XXL de Keylor Navas au PSG. Selon Jérôme Rothen, le directeur sportif du PSG aurait recruté le portier italien à cause d'un clash avec le Costaricien.

A l'été 2019, le PSG s'est attaché les services de Keylor Navas pour entrer dans une nouvelle dimension sur la scène européenne. Un choix qui a payé, puisque le gardien costaricien a enchainé les performances XXL sous les couleurs parisiennes, et le club rouge et bleu a joué une finale et une demi-finale de Ligue des Champions depuis sa signature. Malgré tout, Leonardo n'a pas voulu laisser passer l'occasion de signer Gianluigi Donnarumma pour 0€. Alors que le meilleur gardien de l'année 2021 était en fin de contrat avec le Milan AC, le directeur sportif du PSG a fait le nécessaire pour le recruter librement et gratuitement lors du dernier mercato estival. Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen a dévoilé la raison pour laquelle Leonardo avait recruté Gianluigi Donnarumma malgré la présence de Keylor Navas. Et à en croire l'ancien milieu gauche du PSG, le directeur sportif italo-brésilien aurait pris cette décision, parce qu'il a eu un clash avec l'ancien portier du Real Madrid il y a deux ans.

Leonardo s'est vengé de Keylor Navas avec Gianluigi Donnarumma