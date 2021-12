Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie cinglante d’Ibrahimovic sur l'opération Donnarumma !

Publié le 1 décembre 2021 à 12h10 par A.C.

Zlatan Ibrahimovic s’est exprimé au sujet du transfert de Gianluigi Donnarumma, son coéquipier à l’AC Milan qui a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

La via parisienne de Gianluigi Donnarumma est l’un des sujets favoris de la presse italienne. Régulièrement, le gardien du Paris Saint-Germain fait la Une des quotidiens de l’autre côté des Alpes et c’est souvent son faible temps de jeu qui est pointé du doigt. En Italie on ne comprend en effet pas comment le meilleur joueur du dernier Euro puisse être contraint de partager son temps de jeu avec Keylor Navas, avec huit titularisation toutes compétitions confondues contre treize. Le principal concerné ne semble toutefois pas vraiment s’en faire. « Navas est un grand ami, je suis très heureux car j'ai la confiance de tout le monde ici et y compris du coach » a déclaré Donnarumma, au micro de Sport Mediaset . « Je suis heureux d'être dans cette belle ville et je me sens bien ici, le club est incroyable et l'équipe est exceptionnelle. Tout le monde vous aide à grandir et à vous améliorer, c'est un honneur de s'entraîner avec tous ces grands champions ».

« Pas question que les sud-américains imposent l’autre là. Donnarumma est plus fort »