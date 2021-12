Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur l’avenir de Donnarumma !

Publié le 30 novembre 2021 à 19h15 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé en Italie que Gianluigi Donnarumma envisagerait déjà de quitter le PSG, toutes ces rumeurs seraient infondées.

« Nous sommes fiers de voir Gianluigi remporter le trophée Yachine. Soulever ce trophée à l’âge de 22 ans est un exploit extraordinaire et nous sommes certains qu’il contribuera grandement à la réussite du projet du Paris Saint-Germain lors des saisons à venir », a confié Nasser Al-Khelaïfi ce lundi au sujet de Gigio Donnarumma. Ce faisant, le président du PSG a clairement expliqué que le portier italien est appelé à s’inscrire sur la durée au sein du club de la capitale, et ce alors que de nombreuses informations parues en Italie assurent que le portier arrive cet été en provenance de l’AC Milan après la fin de son contrat voudrait déjà s’en aller, lassé par sa concurrence avec Keylor Navas.

Mino Raiola n’a jamais travaillé pour un départ de Mino Raiola