Mercato - PSG : Marquinhos lâche ses vérités sur sa relation avec Messi !

Publié le 1 décembre 2021 à 11h15 par B.C.

Depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos a hérité du brassard de capitaine. Une tâche difficile compte tenu des stars qui composent l'effectif du PSG, à l’instar de Lionel Messi, mais le Brésilien n’affiche aucune pression.

À 27 ans, Marquinhos a déjà marqué l’histoire du PSG avec 338 matches au compteur. Le Brésilien a logiquement hérité du brassard de capitaine après le départ de Thiago Silva en 2020, une tâche difficile pour un jeune joueur compte tenu du nombre important de stars dans l’effectif parisien. Lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi sont venus renforcer le PSG, pas de quoi effrayer pour autant le défenseur parisien. Interrogé sur le sujet dans le podcast « Hors Terrain » disponible sur Amazon Music , Marquinhos se montre notamment sous le charme de Lionel Messi.

« Messi ? C’est une personne que j’adore »