Mercato - PSG : Départ imminent deux flops du projet QSI ?

Publié le 3 décembre 2021 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors qu’ils n’ont jamais vraiment réussi à s’imposer depuis leur arrivée au PSG où ils font figure d’éternels remplaçants, Thilo Kehrer et Abdou Diallo disposent d’un bon de sortie pour le mercato hivernal à venir.

Interrogé dans la presse allemande en octobre dernier, Thilo Kehrer (25 ans) faisait une annonce claire sur son avenir au PSG et les nombreuses spéculations de départ à son sujet : « J’ai entendu les rumeurs et le Bayern Munich est certainement l’un des plus grands clubs du monde et est solidement implanté dans le top du football européen. Mais je me concentre pleinement sur mes tâches sportives et je veux m’affirmer à Paris et mettre mes qualités à contribution », indiquait le défenseur central allemand. Sauf que la tendance semble claire pour son avenir malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le PSG.

Kehrer et Diallo poussés vers la sortie