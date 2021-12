Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut se débarrasser d’un gros salaire du vestiaire !

Publié le 3 décembre 2021 à 11h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semble avoir entamé une grosse opération dégraissage en vue du mercato de janvier, Leandro Paredes ferait partie des éléments disposant d’un bon de sortie.

Le mercato de janvier promet déjà d’être relativement mouvementé au PSG ! Comme ce fut déjà le cas l’été dernier, Leonardo aurait été chargé en interne d’alléger la masse salariale de l’effectif et de vendre plusieurs indésirables dans le but de récupérer des liquidités. Mauro Icardi et Layvin Kurzawa sont notamment concernés par un départ, mais le PSG envisagerait également de pousser un autre de ses gros salaires vers la sortie…

Paredes ne sera pas conservé