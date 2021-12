Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il remplacer Leonardo ?

Publié le 3 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Au PSG, les critiques se font de plus en plus nombreuses à l’encontre de Leonardo. Au point d’envisager un futur départ du directeur sportif brésilien ?

En 2019, Leonardo avait effectué son grand retour au PSG afin de remettre de l’ordre au sein du club de la capitale et remettre le projet QSI sur de bons rails. L’impact du Brésilien a été immédiat, cela s’est vu sur le mercato avec notamment les arrivées et Keylor Navas ou encore Mauro Icardi. Mais aujourd’hui, le bilan de Leonardo s’effrite petit à petit. De plus en plus, les critiques apparaissent concernant les méthodes du directeur sportif brésilien, qui entretiendrait d’ailleurs des relations assez compliquées avec Mauricio Pochettino.

La fin pour Leonardo ?

Longtemps vu comme l’homme de la situation pour le PSG, Leonardo perdrait de sa superbe au Parc des Princes. Et désormais, un départ du Brésilien ne semble plus si impensable que cela. Tout d’abord, à cause d’un certain Zinedine Zidane. En effet, alors que la cohabitation entre les deux hommes pourrait être impossible, le Qatar devrait faire un choix entre les deux. De plus, des noms émergent actuellement pour venir occuper le poste de directeur sportif. Zlatan Ibrahimovic a ainsi révélé s’être proposé à Nasser Al-Khelaïfi pour venir occuper cette fonction tandis qu’en Espagne, le nom de Ramon Planes, ancien secrétaire technique du FC Barcelone, est également apparu ces dernières heures.



Alors, le Qatar doit-il remplacer Leonardo ?