Mercato - PSG : Angel Di Maria fait une énorme annonce sur son départ du PSG !

Publié le 3 décembre 2021 à 18h10 par B.C.

Désireux de prolonger son contrat avec le PSG, Angel Di Maria ambitionne malgré tout de finir sa carrière dans un autre club.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Angel Di Maria est dans le flou pour son avenir. Malgré l’arrivée de Lionel Messi et la diminution de son temps de jeu, l’Argentin ne s’imagine pas quitter le PSG et espère que l’option présente dans son contrat sera levée pour une prolongation d’une année supplémentaire. « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », a indiqué le numéro 11 du PSG à TNT Sports . Et pour son prochain club, Angel Di Maria a également les idées claires comme il l’explique au média argentin.

« L’idéal pour moi serait de prendre ma retraite à Central »