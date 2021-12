Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un coup inattendu à 50M€ sur le marché !

Publié le 3 décembre 2021 à 17h45 par D.M.

Selon les informations apparues dans la presse étrangère, le PSG suivrait les prestations de Christopher Nkunku, performant sous les couleurs du RB Leipzig.

Christopher Nkunku réalise la saison la plus aboutie de sa jeune carrière. Sous le maillot du RB Leipzig, l’ailier français a déjà inscrit treize buts cette saison, toutes compétitions confondues. Des performances, qui pourraient bientôt lui permettre d’intégrer la sélection nationale. Mais cette année, Nkunku a aussi tapé dans l’œil de nombreux clubs et est parvenu à donner des regrets au PSG. Passé par le centre de formation parisien, le joueur avait quitté la capitale en 2019 pour retrouver du temps de jeu. Mais à en croire la presse étrangère, les dirigeants français seraient prêts à le rapatrier.

L'intérêt du PSG pour Nkunku confirmé