Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane justifie son départ pour Manchester United !

Publié le 3 décembre 2021 à 17h30 par B.C. mis à jour le 3 décembre 2021 à 17h34

Alors qu’il a rejoint Manchester United lors du dernier mercato estival, Raphaël Varane s’est prononcé sur son choix de quitter le Real Madrid, après dix saisons dans la capitale espagnole.

L’été dernier, Raphaël Varane a connu un changement de taille dans sa carrière. Alors que son contrat avec le Real Madrid courait jusqu’en juin 2022, l’international français a pris la décision de ne pas prolonger pour entamer une nouvelle étape et rejoindre Manchester United, intéressé depuis plusieurs saisons. Les débuts de Raphaël Varane chez les Red Devils sont toutefois compliqués, puisque le défenseur de 28 ans n’a disputé que 9 rencontres depuis son arrivée en raison de plusieurs pépins physiques. Pour autant, l’ancien cadre du Real Madrid ne regrette pas son choix et s’en est expliqué, dans un entretien accordé au Telegraph .

« C'est un défi qui me motive »

Quatre mois après sa signature à Manchester United, Raphaël Varane a réalisé un premier bilan de son passage en Premier League, justifiant notamment son choix de rejoindre un club en difficulté depuis plusieurs saisons. « C'est un grand défi. C'est un défi qui me motive , explique le champion du monde tricolore. J'ai tout gagné [à Madrid], alors peut-être que je cherchais un sentiment différent. Défendre l'histoire. Vous devez vous battre pour quelque chose de plus grand que vous. Vous devez vous battre pour le club, les fans et cette histoire. C'est très important. De l'extérieur, vous pouvez voir comment le club respecte les légendes, respecte l’histoire. Maintenant, je peux le sentir à l'intérieur et connaître le sentiment d'être un joueur de Manchester United. Tout le monde respecte tout le monde et je ressens de la chaleur. Je sens que tout le monde ici est égal, il n'y a pas de différences. » Raphaël Varane reconnaît notamment avoir été impressionné par le public d’Old Trafford, et ce malgré les contreperformances de son équipe. « Un très bon exemple était l'atmosphère à Old Trafford lorsque nous perdions 2-0 et que nous avons gagné le match 3-2 [contre l’Atalanta]. Le stade a poussé l'équipe. Dans tous les pays, c'est très différent si vous perdez 2-0 à domicile, l'atmosphère serait très différente. C’est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici, à cause de l'atmosphère différente, du sentiment différent dans les stades. Manchester United est spécial (pour ça) et en Angleterre, c'est différent par rapport aux autres pays d’Europe. »

« Je voulais juste essayer quelque chose de différent »