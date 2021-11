Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane pourrait plomber un gros coup de Leonardo !

Publié le 15 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG serait emballé par l’idée de mettre la main sur Jules Koundé, le joueur du FC Séville serait pour sa part prêt à rejoindre Raphaël Varane à Manchester United.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait témoigner impuissant du départ de Kylian Mbappé. La raison ? Le contrat du champion du monde tricolore prendra fin le 30 juin 2022 s’il n’est pas prolongé d’ici-là. Et selon Ok Diario , le Real Madrid serait d’ores et déjà convaincu que Mbappé arborera la tunique merengue une fois la saison terminée. Et du côté du PSG, on compterait se venger du Real Madrid en s’immisçant dans les dossiers chauds du club merengue. Toujours selon Ok Diario , le PSG cultiverait un intérêt pour Jules Koundé.

Koundé ouvre la porte à une collaboration avec Varane à United