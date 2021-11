Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo peut faire très mal a Qatar !

Publié le 15 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En plus de l’intérêt que porte la direction du PSG à Zinedine Zidane, Manchester United a également des vues sur l’entraîneur français et tentera de s’appuyer sur Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane pour rafler la mise…

Zinedine Zidane au PSG, c’est possible ! Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, le Qatar commence déjà à rêver d’une arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid au Parc des Princes dans l’optique de l’éventuelle succession de Mauricio Pochettino dans les mois à venir. Seulement voilà, Manchester United est également en course pour Zidane, et pourrait même avoir un avantage sur le PSG.

CR7 décisif pour l’avenir de Zidane ?